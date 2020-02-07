«دبي للقرآن» في «الدار البيضاء للكتاب»

دبي (وام) تشارك جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في الدورة السادسة والعشرين لمعرض الدار البيضاء الدولي للكتاب الذي تقام فعالياته في الفترة من 6 - 16 فبراير 2020.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية: إننا في الجائرة نحرص على المشاركة في هذا المعرض بصفة دائمة وفي جميع المعارض التي تقام في العالم، وكان آخرها مشاركة الجائزة المتميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الشهر الماضي، حيث لقي جناح الجائزة اهتماماً كبيراً من قبل الزوار، وحظي بإشادة كبيرة من قبل المسؤولين ومنظمي المعرض.

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