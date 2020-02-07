«جمعية محمد بن خالد» تطلق «خارج الصندوق3»

العين (وام)

أطلقت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، الموسم الثالث من مسابقة «خارج الصندوق»، بالتعاون مع مركز العين لرعاية الموهبة والتميز، ومدرسة شخبوط بن سلطان للتعليم الثانوي، وذلك تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ويستهدف الموسم الثالث من المسابقة تشجيع الممارسات الابتكارية المتنوعة، وتقديم مجموعة من الحلول خارج الصندوق لمجموعة من القضايا الحياتية لتساعد المجتمع في تقدمه ونموه.

واستحدثت المسابقة هذا الموسم فئة قضايا وحلول التي تتضمن 10 قضايا مجتمعية في مجالات التعليم والصحة والمرور والثقافة والعلوم والمعرفة، في إطار فعاليات عام الاستعداد للخمسين.

ويقدم المشاركون في المسابقة مجموعة من المقترحات والحلول والأفكار خارج الصندوق يقوم فريق من المحكمين بتقييم هذه الحلول، ويتم تكريم أصحاب أكثر المقترحات فائدة وفق مجموعة من المعايير المحددة، كما يتم تقديم هذه المقترحات للجهات المختصة بأسماء أصحابها لتسهم فيحل تلك المشاكل.

وقال أيمن النقيب، مبتكر المسابقة والمشرف عليها ومنسق مركز العين لرعاية الموهبة والتميز، إن المسابقة تستهدف كافة أفراد المجتمع، من طلاب مدارس وجامعات وأصحاب الأعمال وأصحاب الهمم، مشيراً إلى أن فئة الإبداع والابتكار ستظل مستمرة أيضاً، فقد شارك في الموسم الماضي 250 مبتكراً في هذه الفئة، وتم تطبيق العديد من المبتكرات منها.

وأضاف أن الجديد هذا العام هو مختبر المشاريع الذكية الذي دشنته جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل هذا العام، بهدف العمل على تطبيق هذه المبتكرات على أرض الواقع والاستفادة منها وتقديمها للجهات المختصة وفق آلية واضحة.

وأشار إلى أن كافة المشاركات ستنشر على حساب جمعية محمد بن خالد على الانستجرام، وسيكون هناك تصويت من الجمهور في كافة أنحاء العالم لاختيار المشاركات المتميزة، وسيتم تكريم أصحاب المراكز الأولى، كما سيتم أيضا اختيار مجموعة من المشاركات للفوز في فئة لجان التحكيم من خلال لجنة تحكيم مختصة.

ويستمر استقبال المشاركات والتصويت حتى 18 فبراير الجاري، وتعلن النتائج يوم 20 فبراير من الشهر الجاري، ويتم التكريم يوم 22 فبراير خلال فعاليات ملتقى «تطوعك انتماء» الذي سيقام بمكتبة زايد المركزية.