الامارات | شرطة أبوظبي تضبط سائقي مركبتين للقيادة بتهور

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تضبط سائقي مركبتين للقيادة بتهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة أبوظبي سائقي مركبتين اثناء القيادة بطريقة تعرض حياة سلامة الغير للخطر وكادا يتسببان بحادث مروري مروع .

وأهابت شرطة ابوظبي بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة، لردع السائقين الطائشين حفاظًا على أرواح مستخدمي الطريق وممتلكاتهم.

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وحذّرت من بعض السلوكيات الطائشة غير المسؤولة لبعض السائقين، والتي تؤدي إلى إرباك وإلحاق الضرر بالآخرين، وتهدد سلامتهم على الطريق .

وشددت الرقابة من خلال الأنظمة الذكية لرصد كل من يقوم بتصرفات طائشة على الطريق، بتطبيق عقوبات مشددة على قائدي المركبات الذين يقومون بالقيادة بتهور .

ودعت شرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى التركيز والانتباه وعدم استخدام الهاتف حتى لايتشتت ذهن السائق أثناء القيادة، ما يؤدي إلى تأخر ردة الفعل في التعامل مع مفاجآت الطريق والتسبب في الانحراف المفاجئ وعدم الالتزام بخط السير وتجاوز الإشارة الضوئية ووقوع الحوادث .