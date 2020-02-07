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الامارات | الطقس المتوقع ليوم غد

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أبوظبي-وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع ليوم غد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا ليلاً خاصة على المناطق الساحلية والشمالية من الدولة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 – 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:59 والمد الثاني عند الساعة 02:20 ..والجزر الأول عند الساعة 19:28 عند الساعة 06:35 .

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:02 المد الثاني عند 09:11 ..والجزر الاول عند الساعة 15:08 الجزر الثاني عند الساعة 03:51 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 27 15 80 40 دبي 27 15 75 40 الشارقة 26 13 80 30 عجمان 25 16 80 30 أم القيوين 26 12 80 25 رأس الخيمة 28 12 80 30 الفجيرة 26 16 70 35 العين 29 13 65 20 ليوا 28 14 80 30 الرويس 27 13 90 45 السلع 28 12 90 35 دلما 26 15 80 35 طنب الكبرى 25 16 80 35 طنب الصغرى 25 16 80 35 أبوموسى 25 16 80 45 .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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