الامارات | خادمة تسرق أموال مواطن متقاعد‎

شكرا لقرائتكم خبر عن خادمة تسرق أموال مواطن متقاعد‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تساهل مواطن متقاعد مع خادمة تعمل لديه في سرقات بسيطة ارتكبتها داخل منزله، معتبراً أنها مبالغ صغيرة يتنازل عنها على سبيل الصدقة، دون أن يدرك أن تغاضيه عن السرقات البسيطة سيشجعها على سرقات أكبر، إذ غافلته ذات يوم وسرقت 10 آلاف و525 درهماً من مغلف كان يتركه في غرفة نومه.

وقال المجني عليه إنه في يوم 29 من شهر ديسمبر الماضي وضع ظرف يحتوي على مبلغ 6850 درهم في الخزنة الموجودة بغرفته بالمنزل وأحكم إغلاقها بالرقم السري، وبعد نحو تسعة أيام فتحها وأخذ الظرف لتنفيذ بعض الأعمال الخاصة في دائرة الأراضي والأملاك.

وبوصوله إلى هناك اكتشف اختفاء المبلغ، فعاد إلى المنزل ووبحث في الخزنة مجدداً لكنه لم يجده، كما لم يعثر على مبلغ آخر عبارة عن ألف دولار كان وضعها في وقت سابق بالخزنة، فشك في الخادمة كونه سبق واكتشف اختفاء مبالغ نقدية بسيطة لكنه لم يكترث، معتبراً أنها نوع من الصدقة، فأبلغ الشرطة.

وبحضور الشرطة وسؤال المتهمة أقرت بالسرقة وأخرجت مبلغ 3890 درهم، مشيرة إلى أنه جزء من المسروقات كما أبرزت إيصالات بباقي المبلغ الذي حولته إلى بلادها، فأحيلت إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمتها.