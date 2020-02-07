كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أول سيارة رياضية كهربائية بالكامل في العالم تصل إلى دبي وصلت أول سيارة رياضية تعمل بالكهرباء بشكل كامل إلى دبي. ويقول المراقبون إن أول سيارة رياضية كهربائية بالكامل من بورش تفتح عصراً جديداً تماماً للعلامة التجارية الفاخرة للسيارات. التقرير التالي لموقع أريبيان بيزنس يسلط الضوء على هذه السيارة:

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