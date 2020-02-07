كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل بات اتصال واتس أب متاحاً في الإمارات؟

يقول بعض السكان في الإمارات إنهم تمكنوا مؤخراً من إجراء اتصالات بالصوت والصورة عبر تطبيق واتس أب.

ومن المعروف أن اتصالات الفيديو والصوت عبر تطبيقات الإنترنت محظورة في الإمارات، بموجب اللوائح التنظيمية لهيئة الاتصالات.

ولمعرفة إذا كانت هذه الاتصالات متاحة بالفعل على تطبيق واتس أب، أجرت صحيفة غلف نيوز تجربة لاختبار ميزات الاتصال بالفيديو والصوت.

وكان بالإمكان بالفعل إجراء اتصال بالفيديو بين زملاء العمل في الصحيفة، رغم أن جودة الاتصال لم تكن عالية.

ونظراُ لأن الصحيفة استخدمت شبكة WiFi تجارية، فقد حاول أحد القراء إجراء مكالمة عبر شبكة WiFi منزلية وأعطت نفس النتائج.

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ومع ذلك ، لا يبدو أن المكالمات الدولية تعمل، حيث كان بالإمكان الاتصال فقط عبر شبكات محلية، كما لم ينجح الاتصال باستخدام بيانات المحمول، ولم ينجح الاتصال بين شبكتي WiFi مختلفتين.

ولا تتوفر ميزات الفيديو والمكالمات الصوتية على WhatsApp و Facebook للاستخدام في الإمارات، بينما تعمل مكالمات Skype لحسابات الأعمال فقط.

وفي الإمارات، لدى مزودي الاتصالات تطبيقات اتصال خاصة مرخصة مثل Botim و Voico، والتي يمكن استخدامها لإجراء مكالمات محلية ودولية عبر الإنترنت بناءً على عروض الاشتراك التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 درهم لمدة شهر واحد.