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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 7 فبراير 2020

بالصور| ريتشارد هاموند يتعلق من برج خليفة في برنامجه الجديد

لم يكن ريتشارد هاموند، مقدم برنامج توب جير السابق غريباً على دبي، حيث استعرض سيارة بورش 918 سبايدر في عام 2014، وعاد إلى دبي مول في دبابة لسلسلة متابعته في أمازون جراند تور.

ومن المقرر الآن أن يعود مقدم العرض الشهير إلى الإمارات في أحدث مسلسله له Big الذي عرضت أولى حلقاته على قناة Discovery مساء أمس الخميس 6 فبراير، ويستعرض بعضًا من أكبر الهياكل والآلات والمآثر الهندسية في العالم. وليس من الغريب أن تجد برج خليفة أعلى مبنى في العالم ضمن القائمة.

ويعد النجم أيضًا بتغطية كل متر من البرج، من أكبر نافورة في العالم (بشكل طبيعي) عند القاعدة، إلى القمة التي تضم أعلى مانع صواعق في العالم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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