كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أين تشاهد أفلاماً مجانية في أبوظبي؟

تقدم دور السينما في الإمارات عروضاً مميزة لروادها، وفي نفس الوقت هناك خيارات مجانية للراغبين بمشاهدة أفلامهم المفضلة.

وفيما يلي مجموعة من الخيارات المجانية لمشاهدة الأفلام في أبوظبي، بحسب موقع adwonline:

Cinema Space

من غير المحتمل أن تجد أحدث إصدارات الأفلام في هذه المساحة الثقافية في جزيرة السعديات. بدلاً من ذلك، ستجد هذه المبادرة التي يديرها المتطوعون مزيجاً رائع من السينما العالمية والبرامج الكلاسيكية المستعادة والبرامج الصديقة للأسرة.

مجانا. عادة أيام الاثنين، 7.30 مساءً والسبت 4 مساءً و 7 مساءً. ساحة السينما، منارة السعديات، جزيرة السعديات ، www.cinemaspace-abudhabi.splashthat.com

حديقة أم الإمارات

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السينما ذات التوجه العائلي في حديقة أم الإمارات تنطلق مع بداية موسم الشتاء، و تبلغ رسوم الدخول إلى الحديقة 10 دراهم، ولكن هذا يشمل مشاهدة العروض المجانية.

6.30 مساء و 8.30 مساء، من الخميس إلى السبت. حديقة أم الإمارات www.ummalemaratpark.ae

All around Abu Dhabi

يجلب مهرجان السدر البيئي الأول من نوعه مجموعة من الأفلام التي تبرز القضايا البيئية على شكل عروض منبثقة حول العاصمة.

وفي حين أن مركز المهرجان هو منارة السعديات، من المقرر أيضًا تقديم عروض للمدارس في جميع أنحاء أبوظبي، وعلى رحلات الاتحاد للطيران وحتى في حديقة مصدر المركزية.

مجانا. من 6 إلى 8 فبراير. منارة السعديات. facebook.com/seff.ae