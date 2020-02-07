أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع
تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم.
وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة خليج تايمز:
Birds of Prey
بعد الانقسام عن الجوكر تنضم هارلي كوين إلى ثلاثة أبطال خارقين لإنقاذ حياة الفتاة الصغيرة كاساندرا كاين من سيد الجريمة الشرير.
The Room
يشتري مات وكيت منزلاً مهجوراً، ويكتشفان أن المنزل يحتوي على غرفة سحرية يمكنها تحقيق الأمنيات، ولكن سرعان ما يتحول الأمر إلى كابوس.
Latte & the Magic Waterstone
تعيش لاتيه حياة من المغامرة والشجاعة، وعندما تقترب المياه من الاختفاء في الغابة، تصبح مجبرة على التعاون مع سنجاب من أجل تنفيذ مهمة بإعادة حجر سحري مفقود، وإعادة المياه من جديد إلى بئر الغابة.
Jojo Rabbit
تدور أحداث الفيلم خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يكتشف الفتى (جوجو) والذي يخدم في جيش (هتلر) أن والدته (روزي) تخبيء صبيا يهوديا في منزلهم، ويسعى (جوجو) لإخفاء الأمر عن قائده.
Little Women
إعادة تقديم جديدة لرائعة الكاتبة الروائية لويزا ماي ألكوت الكلاسية الشهيرة (نساء صغيرات)، والذي يروي قصة نضوج أربع شقيقات من عائلة مارش عقب الحرب اﻷهلية اﻷمريكية.
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