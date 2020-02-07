آخر المقالات, الإمارات مشاركة

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 7 فبراير 2020 أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم. وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة خليج تايمز: Birds of Prey بعد الانقسام عن الجوكر تنضم هارلي كوين إلى ثلاثة أبطال خارقين لإنقاذ حياة الفتاة الصغيرة كاساندرا كاين من سيد الجريمة الشرير. The Room يشتري مات وكيت منزلاً مهجوراً، ويكتشفان أن المنزل يحتوي على غرفة سحرية يمكنها تحقيق الأمنيات، ولكن سرعان ما يتحول الأمر إلى كابوس. Latte & the Magic Waterstone Advertisements تعيش لاتيه حياة من المغامرة والشجاعة، وعندما تقترب المياه من الاختفاء في الغابة، تصبح مجبرة على التعاون مع سنجاب من أجل تنفيذ مهمة بإعادة حجر سحري مفقود، وإعادة المياه من جديد إلى بئر الغابة. Jojo Rabbit تدور أحداث الفيلم خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يكتشف الفتى (جوجو) والذي يخدم في جيش (هتلر) أن والدته (روزي) تخبيء صبيا يهوديا في منزلهم، ويسعى (جوجو) لإخفاء الأمر عن قائده. Little Women إعادة تقديم جديدة لرائعة الكاتبة الروائية لويزا ماي ألكوت الكلاسية الشهيرة (نساء صغيرات)، والذي يروي قصة نضوج أربع شقيقات من عائلة مارش عقب الحرب اﻷهلية اﻷمريكية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.