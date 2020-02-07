طيران الإمارات الراعي الرسمي لليون الفرنسي لمدة 5 سنوات

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت طيران الإمارات، ونادي ليون الفرنسي، عن توقيع عقد رعاية لمدة خمس سنوات، تصبح بموجبه الناقلة الإماراتية الراعي الرسمي الرئيسي للنادي، اعتباراً من موسم 2020- 2021.

وسوف يظهر شعار طيران الإمارات الشهير«Fly Better» على معدات تدريب الفريق، وقمصان اللاعبين، في جميع مباريات النادي، حتى يونيو/ حزيران 2025.

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مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي رئيس الحكومة السلوفينية يقدم استقالته ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكّرة وتأتي استقالته عقب إعلان وزير المال أندريه برتونشيلي عزمه الاستقالة إثر نزاعات داخلية ضمن الائتلاف الذي يضم خمسة أعضاء. Euronews (Ar)

رئيس الحكومة السلوفينية يقدم استقالته ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكّرة أعلن رئيس الوزراء السلوفيني ماريان شاريتس الاثنين عزمه على الاستقالة، داعيا إلى انتخابات مبكرة في أعقاب استقالة وزير المال من حكومة الأقلية التي يتزعمها. وقال شاريتس للصحافيين "مع هؤلاء الاعضاء في البرلمان وهذا الائتلاف، لا يمكنني أن ألبي تطلعات الشعب". وأضاف أن "الأمر الأكثر نزاهة الذي يمكن أن نفعله الآن سيكون انتخابات مبكرة (...) أن نسأل الناس ما إذا كانوا يثقون بي ويريدونني أن أواصل العمل". وشاريتس كان كوميديا سابقا اصبح رئيسا للوزراء في أيلول/سبتمبر 2018. وتأتي استقالته عقب إعلان وزير المال أندريه برتونشيلي عزمه الاستقالة إثر نزاعات داخلية ضمن الائتلاف الذي يضم خمسة أعضاء. في كانون الأول/ديسمبر بالكاد تمكن الائتلاف من تعيين وزير جديد لحقيبة التماسك، بعد أن وافق الحزب السلوفيني الوطني الشعبوي على الامتناع عن التصويت. وسيتعين على الرئيس بوروت باهور الآن بدء محادثات مع أحزاب برلمانية لمعرفة ما إذا بإمكان أي منها تشكيل ائتلاف جديد يحظى بغالبية في البرلمان. Euronews (Ar)

معاداة السامية تزداد في شمال فرنسا واليهود مصرّون على التعايش والبقاء المقبرة اليهودية في ويستهوفن شرقي فرنسا، كانت هدفاً لهجوم معادٍ للسامية ، في مطلع شهر كانون الأول/ديمسبر الماضي، حينها تعرّضت عشرات القبور للتخريب، ورُسم عليها شعار النازية مع عبارات تتوعد اليهود إن أصرّوا على البقاء في تلك المنطقة. الهجوم المعادي للسامية على مقبرة ويستهوفن اليهودية وجد إدانة واسعة في تلك المنطقة القريبة من مدينة ستراسبورغ، حيث شعور الخيبة والإحباط والحزن تملك الأهالي، فيما السلطات المحلية أكدت على ضرورة إزالة كافة آثار الهجوم. يقول رئيس المجلس الكنيسي في ستراسبورغ، موريس دهان لـ"يورونيوز": "طلبوا مني المجيء والعمل على ترميم النصب التذكاري للحرب.. نحن لا نعرف لماذا يهاجمون (القبور)، إنهم ميتون، لذلك أنا لا أعرف لماذا يأتون لمهاجمة المتوتى". ما تعرّضت له المقبرة اليهودية في ويستهوفن، لم يكن الهجوم الوحيد في منطقة الأليزاس التي شهدت مؤخراً سلسلة هجمات معادية للسامية، من بينها استهداف مقبرة يهودية في قرية كواتزينهايم حيث تمّ رسم صليب معقوف على 96 قبراً. تقع منطقة الألزاس عند الحدود مع ألمانيا، هذه البقعة التي كانت خزّاناً للمناضلين ضد الجيش النازي خلال الحرب العالمية الثانية، التي شهدت "الهولوكوست". يقول موريس دهان: "أنا متزوج من امرأة نجا والدها من معسكر الإبادة أوشفيتز الذي أقامه النازيون في بولندا، وكان والد زوجتي يحمل الرقم 1950B، أما أمّها فقد نجت من الأفران النازية في مخيم بيرغن بيلسن". نحو 20 ألف يهودي يعيشون في ستراسبورغ، التي يبلغ عدد سكّانها نحو 277 ألف نسمة، وهؤلاء يعتقدون أن اليمين المتطرف والمسلمين المتطرفين يتقاسمون المسؤولية بشأن العداء المتزايد للسامية، هذا في حين لم يبدٍ أيٌّ من اليهود رغبة بمغادرة المنطقة بسبب الهجمات، بل إنّهم يبدون إصراراً على البقاء في هذه المنطقة، "لسنا خائفين من الكتابة على الجدران، سنمحو تلك الكتابات (المعادية للسامية) عن الجدران، وسننسى ذلك، وسنواصل العيش هنا"، هذا ما يقول دهان. موريس دهان يذكّر في ختام حديثه لـ"يورونيوز" بالمحرقة التي تعرض لها اليهود خلال الحرب العالمية الثانية والتي أودت بحياة 6 ملايين يهودي، وقال: "يجب على أوروبا ألا تنسى ذلك". Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO تخطي الإعلان تعرّف على أكثر البلدان العربية جاذبية لصناعة الطيران في العالم Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

عدا عن رعاية القميص، فإن الاتفاقية سوف تتيح لطيران الإمارات إبراز علامتها التجارية في استاد جروباما، إضافة إلى مرافق الضيافة وبطاقات حضور المباريات وحقوق تسويقية أخرى.

ورحب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بانضمام فريق ليون إلى قائمة الرعاية الرياضية لطيران الإمارات. وقال سموه: «تقوم استراتيجية طيران الإمارات طويلة الأمد على مشاركة عملائنا في جميع أنحاء العالم، والتواصل معهم من خلال الرياضة. وقد وجدنا في نادي أولمبيك ليون شريكاً يجسد وعد شعارنا بتميز دائم، والسعي لتحقيق أعلى مستويات النجاح، كما أن هناك تواصلاً مباشراً بين ليون ودبي من خلال رحلات طيران الإمارات اليومية بين المدينتين. ولا شك في أن هذه الشراكة تفوق مجرد صفقة تجارية، ذلك أنها تعزز أيضاً مساهمة طيران الإمارات في المجالين الاقتصادي والاستثماري لمنطقة ليون، وفرنسا عامة، التي بدأنا خدمتها برحلاتنا منذ نحو ثلاثة عقود».

ويحظى أولمبيك ليون بمكانة بارزة في أوساط أندية كرة القدم الفرنسية، كما يشارك في دوري أبطال أوروبا، وشكّل الانسجام بين أعضاء الفريق والروح الرياضية والجمهور الوفي الذي يتبع الفريق أينما حل، عوامل أساسية في اتخاذ طيران الإمارات قرار الشراكة مع الفريق.

من جانبه، قال رئيس نادي ليون جان- ميشيل أولاس: «تمثل خطوة طيران الإمارات فرصة رائعة لنادينا، ومدينتنا. ونحن سعداء بالشراكة مع رائدة عالمية حقيقية، ذلك أن طيران الإمارات تجسّد الأناقة، وجودة الخدمة، وهي علامة تجارية متميزة لها سجل حافل في رعاية كرة القدم، والرياضة. ولا شك في أن هذه الشراكة طويلة الأجل تمثّل فرصة ممتازة لكلينا، ونحن ممتنون لطيران الإمارات على الثقة التي أولتنا إياها، ونتطلع إلى العمل معاً في السنوات الخمس المقبلة».

وإضافة إلى الشهرة العالمية لفريق أولمبيك ليون، فقد لعبت ليون دوراً مهماً في هذه الشراكة، ذلك أن المدينة تصنف كواحدة من أفضل المدن الأوروبية، وتزدهر كوجهة من الناحيتين الاقتصادية، والسياحية.

وكانت طيران الإمارات أول ناقلة جوية تربط ليون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نطاق أوسع عبر دبي مع الشرق الأوسط، وشرق إفريقيا، وجنوب آسيا، عندما أطلقت رحلات مباشرة إلى ليون في عام 2012.

وتعزز هذه الشراكة أيضاً التزام طيران الإمارات نحو منطقة رون ألب Ron Alpes

، ومساهمتها في النمو الاقتصادي من خلال ربط ليون ببعض من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، عبر شبكة خطوطها الواسعة التي تغطي 158 وجهة في قارات العالم الست.

وسوف تعمل طيران الإمارات، ونادي أولمبيك ليون، معاً، للتواصل مع الجمهور في جميع أنحاء العالم ومواصلة البناء على النجاح المذهل للفريق.

وإلى جانب شراكتها مع بعض من أكبر وأشهر أندية كرة القدم، تعد طيران الإمارات أيضاً شريكاً رائداً لأحداث رياضية عالمية في الجولف، والتنس، والرجبي، والكريكيت، وسباقات الخيل والسيارات.