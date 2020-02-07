القائم بالأعمال الصيني لدى الدولة: تضامن الإمارات نموذج يحتذى به لمواجهة الأزمات

أبوظبي (الاتحاد)

أعربت الصين عن شكرها وامتنانها للإمارات على دعمها لمواجهة فيروس «كورونا الجديد»، وتوفير المساعدات المادية وعدم تعليق الرحلات الرئيسة المتجهة إلى بكين، ونوه القائم بالأعمال في السفارة الصينية في أبوظبي لين يادوه بوقوف الشعب الإماراتي بكل حزم مع الشعب الصيني عند النوائب والشدائد، ومشاركته في السراء والضراء، ووصفه بأنه «أقوى صديق» للصين.

وقال يادوه: «حينما توشحت أبرز معالم ومباني الإمارات وفي مقدمتها (برج خليفة) ومبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بألوان العلم الصيني مساء 2 فبراير، تأثّر العديد من الصينيين الموجودين في الإمارات، وأحسّت الجماهير الصينية في داخل الصين بالتشجيع والدفء من الإمارات الصديقة».

كما أشار إلى بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الذي أكد التضامن مع الصين والثقة التامة في جهودها لمواجهة الفيروس، وقال إن هذه الأفعال الصادقة لا تدل على دعم الإمارات للصين فحسب، بل تؤكد القيم الإماراتية من التسامح والأخوة والإنسانية.

وأضاف: «لقد مرت الأمة الصينية بالمصاعب والمتاعب في الأيام الماضية، لكنها لن تستسلم، بل يقف الشعب وقفة صلبة لاتخاذ أشدّ الإجراءات لمحاربة الفيروس وستنتصر بالتأكيد في المعركة ضده في نهاية المطاف». وتابع قائلاً: «لن يطول بقاء الوباء، ولكن يدوم التعاون والصداقة بيننا وبين الإمارات إلى الأبد. ويتعين على كافة الدول التعلم من الإمارات كونها نموذجاً يحتذى به في مواجهة الأزمات، والتضامن والتعاضد مع الصين لتجاوز الصعاب»، مؤكداً أن انتصار الصين في المعركة ضد الفيروس هو انتصار للعالم كله، بما يصب في مصلحة الجميع.