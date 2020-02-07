«إشراقة» يعيد تأهيل الأطفال ضحايا الاعتداء والتحرش

الشارقة (الاتحاد)

حقق برنامج إشراقة الذي أطلقته دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة منذ إطلاقه 2015 نجاحاً ملحوظاً في إعادة تأهيل عدد من الأطفال ضحايا الاعتداء والتحرش الجنسي، ومكنهم من تجاوز المحنة والمضي قدماً لحياة أفضل.

وقالت أمينة الرفاعي، مدير إدارة حماية الطفل: البرنامج علاجي نفسي يتم تطبيقه بشكل جماعي أو فردي يهدف لعلاج وتأهيل ضحايا الاعتداء أو التحرش الجنسي، للتخلص من الأثر المترتب عليهم بعد تعرضهم للاعتداء أو التحرش.

وأوضحت الرفاعي أن برنامج إشراقة يقوم على هدفين أساسيين، وهما تقديم الدعم اللازم للأطفال المعتدى عليهم جنسياً بإزالة الأثر النفسي، فضلاً عن تأهيل الطفل لكي يقبل على الحياة مسلحاً بالأدوات التي تمكنه من العيش بطريقة آمنة وسليمة.

وأوضحت أن خط نجدة الطفل الذي يعمل على مدار 24 ساعة عبر الرقم المجاني هو أول خط مخصص لنجدة الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاصل على عضوية CHI وكما انضمت الدائرة إلى المنظمة الدولية للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال «اسبيكان» ISPCAN، وتصنف حسب أنواعها العاطفي، الجسدي، الجنسي، الإهمال، الاستغلال.

ولفتت إلى أن حماية الطفل من الاعتداءات تضمن له تنشئة سليمة وتحفظ حقوقه، وتجعله عنصراً فعالاً في المجتمع.