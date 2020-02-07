إغلاق 18 محلاًً في دبا الفجيرة

السيد حسن (الفجيرة) حررت بلدية دبا الفجيرة 1833 مخالفة وإنذاراً لعدد من المحال الغذائية والمطاعم والكافتيريات بالمدينة وضواحيها، منها 18 حالة إغلاق لمحال خلال العام الماضي 2019.

وقال المهندس، حسن اليماحي المدير العام للبلدية: نفذت البلدية خلال العام الماضي 7272 جولة تفتيشية، ومن إجمالي هذه الجولات تم تنفيذ 5864 جولة على محال غذائية وغير غذائية ومطاعم وكافتيريات وغيرها، كما تم تنفيذ 1408 جولات تفتيشية على أسواق اللحوم والأسماك.

وأضاف: تم توجيه 725 إنذاراً، وتحرير 1090 مخالفة، وقيام أجهزة البلدية المختصة بإغلاق 18 محلاً لتكرار المخالفات لأكثر من مرة، ولم تلتزم بالاشتراطات الصحية، ومصادرة 4165 كيلو جراما من المواد الاستهلاكية، وتمت مصادرة طن من «النسوار».

وأوضح اليماحي أن معظم المخالفات انحصرت في عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعدم تجديد البطاقات الصحية للعمال داخل المطاعم والكافتيريات وغيرها، وتسعى البلدية في الوقت الحالي إلى وضع حزمة جديدة من الإجراءات الرقابية. مستخدمة التقنيات الذكية الجديدة والرقابة عن بعد.

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