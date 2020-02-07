تخريج 6 دورات بمعهد «تدريب شرطة الشارقة»

الشارقة (الاتحاد) قام العميد عبدالله إبراهيم بن نصار، مدير إدارة معهد تدريب شرطة الشارقة، بتخريج 119 منتسباً من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادات المختلفة على مستوى وزارة الداخلية، بعد إنجازهم لـ 6 دورات تخصصية في مختلف المجالات الأمنية، تم عقدها بإدارة المعهد.

واشتملت الدورات على أحدث البرامج التدريبية، وفق أفضل الوسائل العلمية المساعدة، بهدف الارتقاء بالعمل الشرطي في مختلف المجالات، وكانت الدورات بعنوان «الحس الأمني ولغة الجسد، والتوجيه الفعال، وأمن الطيران الأساسي، والمهارات السلوكية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، والإطار القانوني للمخالفات المسلكية، ودورة المهارات المتقدمة في التحقيق الجنائي».

وأعرب العميد عبدالله إبراهيم بن نصار عن شكره لمنتسبي الدورات، وحثهم على تطوير قدراتهم، ومهاراتهم، وتطبيق ما تلقوه خلال الدورات على العديد من النواحي الأمنية.

وعبر الخريجون عن شكرهم لشرطة الشارقة، على تقديم المعرفة والعلوم لهم بأحدث سبل وأساليب التعليم للارتقاء بخبراتهم العملية، مشيدين بتنوع برنامج الدورات التي تهدف إلى تحقيق الأمن والأمان بكافة أرجاء الوطن، وتقديم أفضل الخدمات لتعزيز جودة الحياة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

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