560 ألف مستفيد من «التوعية المرورية» بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) استفاد نحو 560 ألف شخص من التوعية المرورية التي نفذتها مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، خلال العام الماضي 2019 في أبوظبي والعين والظفرة.

وأوضحت الرائد عائشة محمد الزعابي، رئيس قسم العلاقات العامة في المديرية، أن المحاضرات عقدت ضمن خطة التوعية الاستباقية الهادفة إلى تقليل المخالفات التي يرتكبها السائقون، وخفض نسبة الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بالغة.

وبلغ عدد المستفيدين من التوعية الإلكترونية نحو 29 ألف شخص ضمن الجهود التطويرية من خلال تعزيز الشراكات المجتمعية، والاستفادة من وسائل التراسل الإلكتروني المتوافرة بالمؤسسات الحكومية والمدارس والشركات الخاصة، والتي تقوم بدورها بإعادة إرسالها إلى العاملين لديها.

وأوضحت أن خطة التوعية المرورية لعام 2020 يتم تنفيذها بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني لتحقيق أفضل معايير السلامة المرورية، وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع.

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