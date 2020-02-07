تخريج دورة مكافحة الشغب للشرطة النسائية بدبي

دبي (الاتحاد) نظمت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، حفل تخريج دورة مكافحة الشغب للشرطة النسائية، الأولى من نوعها على مستوى الدولة كدورة متكاملة.

وقال اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة: إن إدخال العنصر النسائي في مجال مكافحة الشغب جاء لمواكبة التطور وتنامي الأحداث التي يشهدها العالم، فيما تعتني القيادة العامة لشرطة دبي بأهمية الإعداد البدني الجيد لجميع منتسبيها من الجنسين.

وأشار إلى أن المنتسبات تدربن على العديد من المحاور المهمة، والمتمثلة في استخدام عصا «التونفا» وإخلاء السجون وإجراءات القبض والتفتيش والسيطرة على المحرضين، تحت إشراف مدربين متخصصين من إدارة الطوارئ.

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