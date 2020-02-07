تدشين «الشرطة الذكي» في «دبي للتصميم»

دبي ( الاتحاد) دشنت القيادة العامة لشرطة دبي أمس، مركز الشرطة الذكي «SPS» السابع على مستوى الإمارة،في منطقة حي دبي للتصميم، بحضور معالي اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من مديري الإدارات العامة، ومراكز الشرطة وكبار الضباط.

وأكد معالي اللواء المري أن تجربة مركز الشرطة الذكي أثبتت نجاحاً عالمياً منقطع النظير في تقديم خدمات دون تدخل بشري، بما تقدمه من خدمات جنائية ومرورية ومجتمعية وشهادات وتصاريح، تمثّل نقلة نوعية في طبيعة العمل الخدمي في الشرطة.

وأوضح أن مركز الشرطة الذكي في حي دبي للتصميم يوفر 27 خدمة رئيسة في مجال الخدمات الجنائية والمرورية وغيرها، إلى جانب 33 خدمة فرعية يقدمها المركز دون تدخل بشري، بسبع لغات هي العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والروسية والصينية، بما يراعي الطبيعة العالمية لمدينة دبي، وتيسيراً على المراجعين من مختلف الجنسيات، وذلك في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تقدم خدماتها للجمهور على مدار 24 ساعة ومن دون توقف.

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