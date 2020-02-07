«شرطة أبوظبي»: الموروث الشرطي تاريخ نفخر به

أبوظبي (الاتحاد) نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي محاضرة بعنوان «الموروث الشرطي... تاريخ نفخر به» بمجلس خالد بن طناف المنهالي بإمارة أبوظبي.

وأشاد خالد بن طناف بجهود شرطة أبوظبي في تعزيز مسيرة الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع مشيراً إلى اهتمام مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بموروث الإمارات التاريخي، والاعتزاز بالماضي العريق.

وتحدث النقيب الدكتور محمد عبدالله الحمادي من قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي عن اهتمام شرطة أبوظبي لحصن المقطع والمربعة بأبوظبي والعين الذي تشكّل في حقبة تاريخية جمعت بين القديم العتيق والجديد المطور والتعامل معه على شكل فلكلوري بهوية وطنية، ومرجعاً أثرياً وحضارياً وتراثياً والحفاظ على دورياتها الشرطية القديمة بزيها والأدوات المستخدمة في مجال الشرطة بالماضي.

كما استعرض الإعلامي حميد المزيني من قسم الموروث الشرطي أهداف الموروث الشرطي واهتمام شرطة أبوظبي بتعريف الشباب به، كما استعرض بداية تأسيس ونشأة شرطة أبوظبي منذ عام 1957 ومراحل التطور التي جعلت من أبوظبي أكثر المدن أمناً على مستوى العالم ومسيرة الإنجازات التي حققتها.

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