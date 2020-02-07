جامعة عجمان تنضم إلى «فزعة»

عجمان (وام) وقعت جامعة عجمان اتفاقية مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية بشأن خدمات «برنامج فزعة»، لتوفير خدمات مميزة وذات جودة عالية للأعضاء المنتسبين للبرنامج من طلبة وخريجين وموظفين وأكاديميين. وقع الاتفاقية عن جامعة عجمان الدكتور كريم الصغير مدير الجامعة، وعن صندوق التكافل الاجتماعي المقدم سالم راشد النيادي، نائب المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي وممثل المدير العام في الصندوق.

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