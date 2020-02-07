تخريج 240 منتسباًً من «الدبلومات المهنية» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) احتفلت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بالتعاون مع جامعة الشارقة، بتخريج 240 من منتسبي 13 برنامجاً من الدبلومات المهنية لموظفي الجهات الحكومية في المنطقة الشرقية، وللباحثين عن عمل من المدينة.

كرم الخريجين الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، يرافقه الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في الجامعة.

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