«التربية» تطبّق الاختبار التكويني الأول الموحّد في 9 فبراير

دينا جوني (دبي)

تعتزم وزارة التربية والتعليم تطبيق الاختبار التكويني الأول الموحّد للفصل الدراسي الثاني في الفترة من 9 فبراير ولغاية 17 منه، في جميع المقررات لجميع الصفوف الدراسية، وفق المسارات التعليمية العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي والأكاديميات من صفوف الأول حتى الثاني عشر، وذلك في إطار رفع جودة مخرجات طلبة المدرسة الإماراتية.

وعمم قطاع العمليات المدرسية جداول مواعيد الاختبار التكويني الأول الموحد، وفق المحتوى المحدد من قطاع المناهج والتقييم إلى الإدارات المدرسية، والتي رفعتها على الموقع الرسمي للوزارة.

ولفتت الوزارة إلى أن زمن الاختبار سيكون 45 دقيقة لجميع المسارات وساعة ونصف الساعة لمسار النخبة. وسوف يبدأ في الساعة 9 صباحاً، أي بما يعادل الحصة الثانية عند مدارس الإناث والحصة الثالثة عند مدارس الذكور لجميع الحلقات الدراسية.

ووفقاً لإجراءات الاختبار، سوف تُستثنى مادة اللغة الإنجليزية من الاختبار الذي سيطبّق على المدارس في قطاع العمليات المدرسية الأول، في جميع المراحل التعليمية. وتستثنى أيضاً مادتا العلوم التطبيقية والرياضيات التطبيقية للمسار التطبيقي للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر. وسوف يتم إرسال أوراق الاختبارات ونماذج إجابتها من قبل قطاع العمليات المدرسية إلى المدارس في صباح يوم الاختبار، على أن تقوم الإدارات بطباعة وتصوير الأوراق الاختبارية وفق الأعداد الخاصة بالطلبة في المدرسة.

ويتم تقدير درجات إجابات الطلبة يومياً من قبل معلمي المواد الدراسية بالمدرسة تحت إشراف الفريق الأكاديمي بالمدرسة. أما عمليات الرصد والاعتماد فستكون مباشرة بعد انتهاء عملية التقدير. ووجهت الوزارة جميع الإدارات المدرسية إلى التعاون لإنجاح هذه التجربة والالتزام بكل ما يسهم في ضبط جودتها.

وسوف يمتحن الطلبة في مواد الفئة (أ) وهي الرياضيات، والتربية الإسلامية، والكيمياء، والدراسات الاجتماعية، واللغة العربية، والفيزياء، والأحياء وهي موزعة في الجداول، وفقاً للمواد التي يدرسها طلبة كل مسار على حدة.