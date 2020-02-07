مؤتمر «طب التجميل» بدبي الخميس المقبل

دبي (وام) تنطلق في دبي 13 فبراير الجاري الدورة الثالثة من مؤتمر أكاديمية دبي العالمية لباثولوجيا الجلد وأكاديمية دبي العالمية لطب التجميل والليزر «داياد - دايال»، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة في دبي، ويستمر ثلاثة أيام.

ويقام المؤتمر بدعم من جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية، ومشاركة من الجمعية الدولية للباثولوجيا الجلدية والجمعية الأوروبية لأمراض الجلدية والتجميل والجمعية الأميركية للتجميل، ويجمع اختصاصيي الأمراض الجلدية والتناسلية والليزر وجراحي التجميل الذين سيلتقون ويناقشون التحديات التي تواجههم وأحدث التقنيات والابتكارات والحلول في هذا التخصص.

وسيشارك في المؤتمر 25 محاضراً من جميع أنحاء العالم لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالأمراض الجلدية والتقنيات التشخيصية الباثولوجية. من جانبه، أشاد عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية بالنسختين السابقتين من المؤتمر.

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