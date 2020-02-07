«المواطنة الإيجابية» في دار زايد للثقافة الإسلامية

أبوظبي (الاتحاد) نظمت دار زايد للثقافة الإسلامية، متمثلة في لجنة الابتكار واستشراف المستقبل بالدار، الورشة الابتكارية تحت شعار «الارتقاء بالمواطنة الإيجابية»، قدمها العميد م. عبدالله علي الحوسني، تناولت الورشة التعريف بمفهوم المواطنة الإيجابية وتطبيقاتها، وأفضل الممارسات العالمية المتبعة والفرص والتحديات، كما تطرق المحاضر للحديث حول أبرز التوجهات الحكومية المحلية والعالمية حول «المواطنة الإيجابية»، وأثرها على المجتمع.

وأشارت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، المدير العام للدار إلى أن اهتمام الدولة ببناء مجتمع الابتكار والإبداع أصبح واقعاً ملموساً بدأت تظهر ثماره الإيجابية، في تفوق الإمارات في تقارير التنافسية العالمية.

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