العين (وام) تمكن فريق جراحة الاعصاب في مستشفى «توام» من إزالة ورم كبير من دماغ مريضة تبلغ من العمر 38 سنة، وهي في حالة الوعي الكامل خلال عملية استغرقت 4 ساعات باستخدام مخدر موضعي ومضاد للألم من دون تخدير عام.

أجرى العملية استشاري جراحة الأعصاب الدكتور محمد العشا، بمساعدة كل من الدكتور محمد الزغبي والدكتورة نورة محفوظ الشحي، وبمشاركة استشاري التخدير الدكتور أسامة مهران.

وصرح الدكتور محمد العشا أن هذه العملية جرت بتقنية عالية إذا تمكن الفريق الجراحي، وبالتعاون مع اختصاصيي الفيزيولوجية العصبية من تحديد مركز الوظائف الحساسة عند المريضة بدقة عالية، الأمر الذي مكّن من إزالة كامل الورم، بينما كانت المريضة تقرأ سوراً قصيرة من القرآن، وتجيب عن الأسئلة، أو تقوم بتحريك أطرافها خلال العملية للتأكد من سلامة هذه الوظائف، بينما يقوم الفريق الجراحي بإزالة الورم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة ورم في دماغ مريضة بمخدر موضعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.