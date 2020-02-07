«الإسلامية للعلوم الطبية» تشيد بدعم «جائزة حمدان بن راشد»

دبي (وام)

أشاد معالي الدكتور أحمد الجارالله، رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بدولة الكويت بالدعم المتواصل الذي تقدمه جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية للمنظمة.

وأعرب معاليه عن الشكر والتقدير والامتنان، نيابة عن مجلس أمناء المنظمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على هذا الدعم المادي والمعنوي للمنظمة، مثمناً الدور الذي يقوم به سموه لخدمة ركن من أركان المعرفة في الطب والعلوم الإسلامية.

وقال معالي الدكتور أحمد الجارالله إن هذا الدعم أثمر العديد من المؤتمرات والندوات التي كانت حجر الزاوية في كثير من القضايا الطبية الفقهية، مشيراً إلى ضرورة تجمع الفقهاء والأطباء على مائدة واحدة لتوحيد الرأي الطبي والفقهي حيال القضايا التي تتناولها وسائل الإعلام والمؤتمرات الطبية، وهي كثيرة لا تحصى.

ولفت إلى أن المؤتمرات والندوات التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت لها وثائق وخلاصة وأدبيات، مؤكداً أهمية أن يكون هناك تعاون في هذا المجال مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة ومنظمة الصحة العالمية لحسم الجدل في كثير من القضايا الطبية والفقهية.

ونوه بالعلاقة الاستراتيجية التي تربط جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية والتعاون الوثيق بين الجانبين.

وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، قد استقبل معالي الدكتور أحمد الجارالله، والوفد المرافق مساء أمس الأول بقصر سموه بزعبيل، بحضور كل من الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد، والدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية، والمستشار عبدالله العيسى عضو مجلس أمناء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، والدكتور علي سيف الأمين العام للمنظمة.