طقس اليوم صحو وغائم جزئياًً

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح «السبت» على بعض المناطق الساحلية الشمالية، مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/‏ 15 - 25 كم/‏س تصل إلى 35 كم/‏ س أحيانا.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:06 والمد الثاني عند الساعة 01:44 والجزر الأول عند الساعة 18:50 والجزر الثاني عند الساعة 05:45، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:25 والمد الثاني عند 08:18 والجزر الأول عند الساعة 14:23، والجزر الثاني عند الساعة 03:06.

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