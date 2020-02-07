الكعبي يستقبل مدير الأمن الإقليمي بالقنصلية الأميركية

الفجيرة (الاتحاد) استقبل اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، لوني مولر مدير مكتب الأمن الإقليمي بالقنصلية العامة للولايات المتحدة الأميركية.

وتناول اللقاء الذي حضرته دينا حرب وسامي علي عبدالعظيم من مكتب الأمن الإقليمي، سبل تعزيز التعاون بين الجهتين، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء، العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام، والمقدم خالد عبدالله الظنحاني مدير مكتب القائد العام، ومن جانبه، أعرب لوني مولر عن شكره للقيادة العامة لشرطة الفجيرة لجهودها وتعاونها الدائم مع مكتب الأمن الإقليمي بالقنصلية الأميركية.

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