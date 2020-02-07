«واقع الإعلام السعودي» في محاضرة بـ«الإمارات للدراسات» الاثنين

أبوظبي (الاتحاد)

ينظّم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الاثنين المقبل، الندوة رقم (57) بعنوان «واقع الإعلام السعودي بين التحول والتغيير»، ضمن أولى سلسلة ندواته حول «الإعلام العربي 2020».

ويهدف المركز من خلال إطلاقه سلسلة ندوات «الإعلام العربي 2020»، التي سيستضيف فيها نخبة من أهم الإعلاميين العرب، ليناقشوا أهم الاستراتيجيات والممارسات الإعلامية المتَّبعة، يهدف إلى التعرف إلى مدى تأثيرها في المجتمعات العربية، وانعكاساتها إقليمياً وعالمياً، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة على مختلف المستويات - إلى إثراء منصته الفكرية والعلمية، التي تُعَدُّ أحد أهم المنابر في المنطقة لطرح الآراء ووجهات النظر حول موضوعات مختلفة، حيث نظم المركز واستضاف أكثر من 1000 فعَّالية تتنوع ما بين محاضرات ومؤتمرات وندوات شارك فيها رؤساء دول ومفكرون ومثقفون وأكاديميون.

ويشارك في ندوة «واقع الإعلام السعودي بين التحول والتغيير» أهم الإعلاميين ورؤساء التحرير السعوديين، لمناقشة واقع الإعلام السعودي بين التحول والتغيير، والتعرُّف إلى تجربته في تطوير منظومته الحالية، حيث تستهلُّ الندوة أعمالها بكلمة ترحيبية لسعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام المركز، ثم يلقي الكلمة الرئيسة تركي بن عبدالله الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

وتُعقد بعد الكلمة الرئيسة فعاليات الندوة، التي سيتحدث خلالها علي العلياني، رئيس تحرير ومقدم برامج في قناة «العربية»، حول مهمة الإعلام السعودي في ظل تنفيذ رؤية المملكة 2030.