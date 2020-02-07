168 دولة و100 وزير في «الحضري العالمي» بأبوظبي غداً

هالة الخياط (أبوظبي)

تنطلق غداً أعمال المنتدى الحضري العالمي العاشر في أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة 100 وزير ومسؤول، ونحو 450 متحدثاً رسمياً من 168 دولة حول العالم، وبمشاركة 20 ألف شخص معني بالتطور الحضري للمدن.

وينعقد المنتدى في دورته العاشرة تحت شعار «مدن الفرص: ربط الثقافة والابتكار» في «مركز أبوظبي الوطني للمعارض بتنظيم دائرة البلديات والنقل بالشراكة مع موئل الأمم المتحدة، ليبدأ فعالياته غداً بجلسات متخصصة تتناول ستة محاور أبرزها الشباب والابتكار، فيما الافتتاح الرسمي سيكون بعد غد الأحد.

وتتضمن أيام المنتدى الستة اجتماعات وحوارات ونقاشات مصغرة وجلسات خاصة وفعاليات جانبية وأخرى تدريبية ومؤتمرات ومكتبة حضرية وسينما حضرية وغيرها من المبادرات المتكاملة التي تثري الحدث العالمي، والتي ستكون أحد مخرجاته العمل على إعداد صياغة موحدة وخارطة طريق للتنمية الحضرية المستدامة في العالم العربي، بالإضافة إلى توصيات جادة تدعم التنمية المستدامة خلال المنتدى العاشر الذي تستضيفه أبوظبي بوصفها أول مدينة عربية تحظى بشرف استضافة هذا الحدث، كما سيتضمن المنتدى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

التنمية الحضرية المستدامة

وأكد محمد الخضر الأحمد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة البلديات والنقل والمنسق العام للمنتدى الحضري خلال مؤتمر صحفي أمس أن المنتدى سيكون بمثابة حجر زاوية للعديد من النقاشات الجادة الهادفة إلى التعاون الدولي من أجل بحث أساليب جديدة يمكنها أن توحد الجهود العربية بشأن التنمية الحضرية المستدامة وفق المعايير العالمية.

وقال إن المنتدى سيوفر منصة دولية لصناع القرار على مستوى الحكومات والقطاع الخاص والخبراء والأكاديميين في مجال العمارة الصديقة للبيئة، لتبادل خبراتهم بشأن إنشاء «المدن الذكية»، وفنون التطور الحضري في المستقبل، ورفع مستوى الوعي حول العمران المستدام.

ويعد «المنتدى» منصة رئيسية تدعم استراتيجية وعمل «موئل الأمم المتحدة» وشركائه من أجل تطبيق «جدول الأعمال الحضري الجديد» والذي يعد بمثابة وثيقة تحدد معايير الإنجاز العالمية للتنمية الحضرية المستدامة، فضلاً عن كون المنتدى فرصة فريدة من نوعها لمناقشة تجارب المدن ذات الريادة في التحضر المستدام حول العالم.

ويعقد«المنتدى الحضري العالمي» لأول مرة في الشرق الأوسط، ما يعد شهادة قوية على نجاح استراتيجية أبوظبي في تنفيذ الاستدامة الحضرية، حيث شهدت المدينة تحولًا هائلاً نحو التحضر في وقت قصير نسبيًا، وسيعمل المنتدى على توفير دراسة مفصلة حول آثار التحضر في العصر الحديث على المجتمعات والمدن والاقتصادات وتغير المناخ والسياسات.

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مستقبل حضري أفضل

وقالت ميمونة محمد شريف المديرة التنفيذية لـ«موئل الأمم المتحدة» إن المنتدى في دورته العاشرة يعد أكبر مؤتمر عالمي حول المدن المستدامة، ونشكر القائمين على تنظيم المنتدى في أبوظبي لاستضافتهم هذا الحدث الكبير ونثمن جاهزيتهم العالية، وترحيبهم الحار بآلاف المشاركين من مختلف الدول، حيث يجمع المنتدى نخبة كبيرة من المتحدثين البارزين، وقادة الفكر العالميين، والمستثمرين، والخبراء وعدد كبير من مسؤولي الحكومات، والعديد من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في مجال التنمية الحضرية المستدامة، بهدف الالتقاء ومناقشة كيفية تشكيل مستقبل حضري أفضل للجميع، وهو ما يؤكد أن المنتدى سيكون حافلاً بالنفع والاستفادة لكل المشاركين».

وأشارت إلى أن المنتدى سيساعد في وضع الخطط لاستيعاب تكدس السكان في المدن لا سميا وأن ثلثي سكان العالم سيعيشون في المدن في 2050، ما يتطلب التعامل مع هذه الزيادة وتوفير احتياجاتهم بصورة مستدامة.

خدمات نقل مجانية

وقال خليفة القبيسي، المدير التنفيذي التجاري لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»: «تؤكد استضافة المنتدى الحضري العالمي دليلاً راسخاً على قدرة أبوظبي الوطنية للمعارض في استقطاب واستضافة أبرز المعارض والمؤتمرات العالمية المرموقة بنجاح».

وأوضح أنه سيتم توفير خدمات نقل مجانية دعماً لـ«المنتدى الحضري العالمي العاشر»، حيث خصص المركز 35 حافلة من طراز «فولفو» سعة 49 مقعداً خلال الفترة من 7 إلى 14 فبراير، لنقل الزوار من وإلى «مركز أبوظبي الوطني للمعارض» مكان انعقاد المنتدى، وأيضاً لخدمة نقل الزوار والمشاركين الأجانب بالمنتدى عبر رحلات لاستكشاف المعالم والمقومات السياحية التي تتميز بها إمارة أبوظبي، وزيارة المواقع التاريخية والأثرية والثقافية في مدينتي أبوظبي والعين.

حميد الظاهري: ترسيخ مكانة «أدنيك»

قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: نحن بصدد إنهاء كافة الاستعدادات لاستضافة الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي، حيث تلعب «أدنيك» دوراً محورياً في تنظيم هذا الحدث بصفتها مزود الخدمات والحلول والضيافة الرئيسي له.

وتوفر «أدنيك» لمنظمي هذه الفعالية، نقطة الاتصال المتخصصة والمرافق والبنى التحتية عالمية المستوى. وتشكل استضافة هذا المنتدى فرصةً مثالية بالنسبة للتأكيد على المكانة المتميزة التي وصلنا لها.

وأضاف: تعكس استضافة هذا المنتدى مرونة وإمكانيات «أدنيك» وإمارة أبوظبي في تلبية احتياجات الزوار والعارضين وتجاوز توقعاتهم وترسيخ مكانتنا مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والاستدامة والابتكار وتبادل المعرفة في المنطقة».