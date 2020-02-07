عبدالله بن زايد يبحث ووزير خارجية السنغال تعزيز التعاون

أبوظبي (وام) استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي أمادو باه وزير الخارجية والسنغاليين في الخارج، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لفخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة إلى الدولة، والتي تستغرق عدة أيام. تم خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والسنغال في شتى المجالات، منها الاقتصادية والتنموية والأمنية والطاقة. كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والسنغال والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك. من جانبه، أعرب معالي أمادو باه عن تطلع بلاده لتعزيز أواصر علاقاتها الثنائية وتنمية التعاون المشترك مع دولة الإمارات، مشيداً بمكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء، يعقوب يوسف الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، وسلطان علي الحربي سفير الدولة المعين لدى السنغال.

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