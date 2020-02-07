«العالمي للتسامح» يبحث تعزيز التعاون مع «ملقا»

مدريد (وام) بحث معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وفرانسيسكو دي لا توري برادوس عمدة مدينة ملقا في مملكة إسبانيا، سبل التعاون والعمل المشترك في مجالات التسامح والسلام.

ورحب برادوس بالجروان ووفد المجلس - خلال اللقاء الذي عقد في مقر مدينة ملقا أمس الأول - مشيدا بدور المجلس الهام في نشر قيم التسامح، وتوحيد الجهود الدولية كافة في مجالات التسامح، ونشر المحبة والسلام حول العالم.

وأثنى على نهج دولة الإمارات في التسامح، ودعا لتكون ملقا وإسبانيا مركزاً إقليمياً في أوروبا لنشر التسامح والسلام، ووعد بتخصيص مقر لذلك.

من جانبه، شكر الجروان عمدة مدينة ملقا الإسبانية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بدور إسبانيا وريادتها في مجالات السلام في أوروبا وحول العالم، وتعاونهم المثمر مع المجلس العالمي للتسامح والسلام.

من ناحية أخرى، استقبلت مارتا غونزاليس فاسكويز رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإسباني وأعضاء اللجنة معالي أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام والوفد المرافق له في مقر مجلس النواب الإسباني في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث تم بحث سبل التعاون والعمل المشترك وتوحيد الجهود البرلمانية في مجالات التسامح والسلام.

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