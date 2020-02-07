«الإمارات للإنترنت الآمن» توعي بالمخاطر الإلكترونية

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت «جمعية الإمارات للإنترنت الآمن»، في المؤتمر الصحفي الذي استضافه برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، وبالتعاون مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية، وعدد من المؤسسات الخاصة، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للإنترنت الآمن، وتعزيزاً لجهود المشاركين في مجال التوعية من المخاطر الإلكترونية.

وجاءت مشاركة «جمعية الإمارات للإنترنت الآمن» تحت شعار «معاً من أجل إنترنت أفضل.. الاستعداد الرقمي للخمسين»، حيث ألقى الدكتور عبدالله المحياس، رئيس مجلس إدارة الجمعية، كلمة بهذه المناسبة العالمية، تناولت بداية رؤية ورسالة الجمعية، حيث، قال: «لقد سعينا خلال العامين الماضيين إلى رفع الوعي بمخاطر الإنترنت، وأهمية الحفاظ على خصوصية الآخرين بين جميع فئات المجتمع، وكنا في طليعة المؤسسات التي اجتهدت من أجل تطوير معايير سلوكية لائقة عند استخدام الإنترنت».

وأثنى المهندس عادل الكاف الهاشمي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، على احتفالية اليوم العالمي للإنترنت الآمن 2020م، والجهود التي بذلها برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، من أجل تحقيق استخدام آمن للإنترنت.