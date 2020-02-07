الامارات | «صحة دبي» تطالب المستشفيات بالحصول على الاعتماد الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تطالب المستشفيات بالحصول على الاعتماد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالبت هيئة الصحة في دبي جميع المستشفيات الخاصة المرخصة من قبل الهيئة بالحصول على الاعتماد الدولي الخاص بهذه الفئة من المنشآت من قبل إحدى الجهات المعتمدة من قبل الجمعية الدولية للجودة الصحية (isqua)، مثل اللجنة الدولية المشتركة JCI، واعتماد الجمعية الكندية، والمجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية الأولية ACHSI، وذلك في غضون ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على ترخيص المنشأة، لتجنب أي إجراءات أو عقوبات.

وقالت الهيئة، في تعميم موجه إلى المستشفيات الخاصة بدبي، إن «هذه الإجراءات تأتي تماشياً مع الخطة الإستراتيجية لهيئة الصحة بدبي، والتزام قطاع التنظيم الصحي المستمر بتعزيز الخدمات الصحية، وضمان امتثال المنشآت الصحية لأفضل المعايير العالمية لضمان تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، بما يخدم المرضى في إمارة دبي».