محمد بن راشد وحمدان بن محمد يحضران أفراح النيادي والنعيمي في العين

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قبيلتي النيادي والنعيمي أفراحهما في مدينة العين.

فقد حضر سموه، يرافقه سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد سعيد عامر حمد النيادي في مركز العين للمؤتمرات عصر اليوم بمناسبة زفاف نجله عامر إلى كريمة المرحوم علي محمد علي النعيمي.

وبارك سموه لآل النيادي وآل النعيمي أفراحهم وهنأ العروسين بزفافهما الميمون، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة ومكللة بالسعادة والمحبة والبنين.

من جهة ثانية، حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفل الاستقبال المقام لمناسبة زفاف عامر سعيد عامر النيادي إلى كريمة المرحوم علي محمد علي النعيمي.

وبارك للعروسين وذويهما أفراحهم، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة.

حضر الحفل عدد من الشيوخ وأعيان البلاد وأبناء القبائل وأقارب العروسين.

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