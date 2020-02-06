«أضواء الشارقة» 10 أعوام من الريادة والإبداع

الشارقة (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، مساء أمس، انطلاق فعاليات «مهرجان أضواء الشارقة 2020» الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في الفترة من 5 حتى 15 فبراير الجاري.

وتحتفي الدورة الحالية من المهرجان بمرور 10 أعوام من مسيرة الريادة والإبداع التي جعلت منه حدثاً ترفيهياً عالمياً فريداً من نوعه ومحطة جاذبة للمقيمين والزوار داخل الدولة وخارجها.

وشهد حفل الافتتاح عرضاً تحت عنوان «ازدهار الشارقة» جمع العناصر الأربعة، وهي الماء والنار والتراب والهواء في تناغم مبهر أخذ الحاضرين في رحلة بصرية لسبر أغوار التراث الثقافي في إمارة الشارقة وكشف آفاق المستقبل، ليعكس العرض بمضمونه ورسالته أن «الشارقة» ملتقى للثقافة والعالم أجمع، وليكشف بأضوائه عن عناصر المبنى واحداً تلو الآخر، حتى يخيل للناظر بأنه يتحرك بأكمله للعثور على أول رائد فضاء إماراتي يطفو في الفضاء محاط برموز بصرية للعلوم والاكتشافات العربية، وذلك تكريماً لإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة وتفاني إمارة الشارقة في تحقيق النمو والتطور ونظرتها الاستشرافية لصنع المستقبل.

ويقام «مهرجان أضواء الشارقة 2020» الذي يستمر على مدى 11 يوماً في 19 موقعاً في الشارقة بمجمل 21 عرضاً، وتبدأ العروض اليومية اعتباراً من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلاً خلال أيام الأسبوع من السبت إلى الأربعاء، ومن الساعة 6 مساء حتى 12 ليلاً في عطلات نهاية الأسبوع الخميس والجمعة. وتتنوع تلك العروض فمنها القائمة على تقنيات التخطيط والإسقاط بالفيديو، ومنها ثلاثة عروض تفاعلية، الأول في قاعة المدينة الجامعية والثاني والثالث في واجهة المجاز المائية، إلى جانب عرضين للمجسمات الضوئية في واجهة المجاز المائية، وعرض حي تصاحبه عروض الألعاب النارية.

وتشمل مواقع العروض كلاً من قاعة المدينة الجامعية، والجامعة الأميركية في الشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية، وجامعة الشارقة، ومسجد الشارقة، وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، بالإضافة إلى إقامة مجسمات ضوئية وعروض حية في واجهة المجاز المائية وبحيرة خالد، ومسجد النور، والقصباء -الواجهة الخارجية.