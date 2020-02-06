الامارات | المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي وفاة فلبينية في دبي بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي وفاة فلبينية في دبي بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي صحة التصريحات المنقولة عن وزير العمل الفلبيني بشأن وفاة امرأة فلبينية في دبي بسبب فيروس كورونا المستجد، وأوضح المكتب الإعلامي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المتوفاة كانت تعاني من التهاب الجهاز التنفسي وأن التحاليل المخبرية أظهرت عدم اصابتها بالفيروس المذكور. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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