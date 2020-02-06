محمد بن زايد ورئيس السنغال يشهدان مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة، اليوم الخميس، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات والسنغال تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه في مجالات التطوير والتحديث الحكومي والتعليم وتطوير المشاريع ومكافحة الإرهاب إلى جانب التعاون الفني والعسكري والإنساني.

شملت مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي، مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في دولة الإمارات وجمهورية السنغال للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب تبادلها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي أمادو باه وزير الخارجية والسنغاليين في الخارج واتفاقية بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات ووزارة القوات المسلحة في السنغال للتعاون الفني والعسكري تبادلها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي وزير الخارجية السنغالي ومذكرة تفاهم بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الدولة وحكومة السنغال في مجال التحديث والتطوير الحكومي تبادلها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي وزير خارجية السنغال.

شملت مراسم التبادل أيضا، مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالمي تبادلها معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومن جانب السنغال معالي أمادو باه ومذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والهيئة العليا للوقف في السنغال تبادلها سعادة محمد عتيق الفلاحي أمين عام هيئة الهلال الأحمر ووزير الخارجية السنعالي إلى جانب مذكرة تفاهم بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع وحكومة جمهورية السنغال لتأسيس "مركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال" تبادلها سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزير خارجية السنغال.

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