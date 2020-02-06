الامارات | بالفيديو.. النيابة العامة في دبي تتلف كمية كبيرة من المخدرات

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. النيابة العامة في دبي تتلف كمية كبيرة من المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتلفت النيابة العامة في دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، نحو 2929.1 كيلوجرام من المخدرات، لعدد 1651 حرزاً، وذلك في منشأة جبل علي لمعالجة النفايات الخطرة التابعة لبلدية دبي.

حضر عملية اتلاف المخدرات النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، وتأتي عملية اتلاف المخدرات المضبوطة، ضمن استراتيجية النيابة العامة لإمارة دبي في تنفيذ أحكام القانون والقضاء، والمساهمة في حماية المجتمع.

وتضمنت المخدرات التي تم اتلافها، مضبوطات لحوالي 215 دعوى من دعاوي المخدرات لأعوام 2017 و 2018 و 2019، وبلغ عدد الإحرازات المتلفة والمصادرة بقرار من المحكمة لدعاوى المخدرات 152 حرزاً، أما وزن الكمية المتلفة فبلغ 2543.66 كجم.

كما تم اتلاف 1499 حرزاً وارداً من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، وبلغ وزن الكمية المتلفة 385.44 كجم.

واشتملت الكمية المتلفة أنواعاً مختلفة من المخدرات، وعلى أشكالٍ عديدة كالأقراص والسوائل وغيرها، حيث تم اتلافها بالكامل.

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وقال النائب العام لإمارة دبي، إن اتلاف هذه المواد المخدرة بهذه الكميات، يأتي في إطار تنفيذ القانون، ودفع الأضرار عن المجتمع، وحمايته من هذه السموم، ويؤكد على ضرورة التخلص منها وبذل الجهود لضبطها وتحرزيها.

وأضاف إن آفة المخدرات تستوجب وضع جميع الإمكانات لمواجهتها، ومتابعة مروّجيها وضبطهم وإحالتهم إلى العدالة، والتحذير من هذه المواد السامة والتوعية بمخاطرها لاسيما في فئات الشباب.

وأشاد الحميدان بجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي، وما تبذله في سبيل منع المخدرات وضبطها بكافة أشكالها وأنواعها.

حضر عملية اتلاف المخدرات، كل من النائب العام المساعد المستشار حسن المطوع ، والمحامي العام الاول ورئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار خليفة راشد بن ديماس، والمحامي العام الاول رئيس النيابة الكلية المستشار حمد الخلافي، ونائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي العقيد خالد بومويزة، ومديرة إدارة خدمات القضايا الاستاذة سعاد آل عمر.

وأعضاء لجنة التصرف في المضبوطات في النيابة العامة :عيسى حسن ناصر رئيس نيابة مساعد ، جمال سيف رئيس قسم الحفظ ، وعبداللطيف علي محمد رئيس شعبة أول حفظ المضبوطات، وعامر حمد الزعابي مدقق قضايا رئيسي، واسماعيل ابراهيم البلوشي أمين مخزن مضبوطات أول، وأحمد العلي مساعد أمين المخزن.