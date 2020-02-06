الامارات | بالفيديو.. منافسات استثنائية بالنسخة الثانية من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في الفترة من 9 إلى 13 فبراير الجاري النسخة الثانية من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية الذي تستضيفه شرطة دبي بمشاركة نخبة من الفرق التكتيكية بالعالم، بالمدينة التدريبية في ميدان الروية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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