محمد بن زايد يستقبل رئيس السنغال

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، فخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة تستغرق عدة أيام.

وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية ــ لدى وصوله قصر الوطن في العاصمة أبوظبي ــ حيث عزف السلام الوطني لجمهورية السنغال.. وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس الضيف.. واصطفت ثلة من حرس الشرف والفرقة الشعبية ترحيباً بضيف البلاد.

بعدها صافح فخامة ماكي سال مستقبليه من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.. فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لفخامة رئيس السنغال.. ولوحت مجموعة من الأطفال بأعلام البلدين احتفاء بالزيارة.

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كما كان في الاستقبال.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة سلطان علي الحربي سفير الدولة المعين لدى السنغال وسعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع وسعادة محمد عتيق الفلاحي أمين عام هيئة الهلال الأحمر.

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ويرافق فخامة رئيس السنغال وفد يضم.. معالي أمادو باه وزير الخارجية والسنغاليين في الخارج ومعالي آمد وات وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون ومعالي سيدو غي زير مستشار مسؤول عن الاتصالات ومعالي عمر ديمب باه وزير مستشار دبلوماسي لرئيس الجمهورية وإبراهيم صال مستشار خاص لرئيس الجمهورية ومالك سيك مستشار خاص لرئيس الجمهورية وسعادة إبراهيم صوري سيلا سفير جمهورية السنغال لدى الدولة وسعادة كيموكو دياكيت مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الخارجية ومصطفى ديوب مدير شؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية.