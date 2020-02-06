حاكم الشارقة يستقبل السفير الأميركي

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، سعادة جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة - في مستهل اللقاء الذي حضره فيليب فراين القنصل الأميركي العام - بسعادة السفير، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.

واصطحب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي سعادة السفير والقنصل الأميركي، في جولة في أرجاء المدينة الجامعية مطلعين على ما تضمه جامعات ومؤسسات أكاديمية وثقافية ومراكز بحوث علمية.

وشملت الجولة زيارة سموه والضيوف لدارة الدكتور سلطان القاسمي، حيث تعرف الضيوف على أبرز ما تضمه الدارة من محتويات تاريخية ووثائق ومخطوطات هامة حول التاريخ العربي وتاريخ الخليج، بالإضافة إلى قاعات الأوسمة والهدايا التذكارية، التي تلقاها صاحب السمو حاكم الشارقة من مختلف رؤساء الدول والمنظمات والجامعات العالمية.

ثم زار صاحب السمو حاكم الشارقة يرافقه السفير الأميريكي الجامعة الأمريكية في الشارقة، مطلعاً على ما تضمه الجامعة من مرافق علمية وبحثية، تخدم طلبة العلم من مختلف دول العالم.

وقدم مدير الجامعة الأميركية في الشارقة الدكتور كيفن ميتشل، نبذة عن رؤية ورسالة وأهداف الجامعة.

وسجل سعادة السفير كلمة في السجل الذهبي للجامعة جاء فيها: بالنيابة عن مواطني وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، أتمنى لإمارة الشارقة والجامعة الأميركية كل التوفيق في مواصلة رؤيتهم لإثراء قادة الغد بما ينفع المجتمع.

وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة درع الجامعة التذكاري لسعادة سفير الولايات الأميركية.

وأعرب سعادة جون راكولتا جونيور عن شكره وتقديره على حسن الاستقبال، مشيداً بما شاهده في إمارة الشارقة من نهضة علمية وثقافية تعكس مدى اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بالإنسان والارتقاء بفكره.

حضر اللقاء الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية.