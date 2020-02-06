الامارات | 100 درهم مخالفة عرقلة حركة ركاب مترو دبي بـ "السكوتر"

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 درهم مخالفة عرقلة حركة ركاب مترو دبي بـ "السكوتر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن القوانين المنظمة لاستخدام وسائل المواصلات العامة تمنع عرقلة سير الركاب او النيل من راحتهم من قبل ركاب آخرين خلال استخدامهم وسائل النقل العام عبر حمل أغراض كبيرة من بينها ال "السكوتر"، مؤكدة ان ذلك يعرض الركاب المتسببون بالإزعاج او الضرر الى مخالفات وغرامات مالية تبدأ ب 100 درهم وفقا لنوع التصرف او الفعل الذي اقترفه الراكب.

وجاء تأكيد الهيئة في ردها على الامارات اليوم التي نقلت لها شكوى من استياء ركاب للمواصلات العامة من تخوفهم من التعرض لركلات غير مقصودة نتيجة اصطدامهم بالمزلاج الكهربائي الذي يحمله بعض الركاب على اكتافهم اثناء دخولهم الى بوابة الحافلة او القطار.

وشهدت الآونة الأخيرة اقبال ملحوظ من جانب مستخدمي المواصلات العامة من الشباب على استعمال المزلاج المعروف ب "السكوتر" وذلك للوصول الى محطات المترو او الحافلات.

واعتبر بعض الركاب ان حمل السكوتر بطريقة غير صحيحة مصدر ازعاج لهم وتهديد لسلامتهم اذ ممكن ان يؤدي الاصطدام به اثناء تحرك الراكب الذي يحمله الى وقوع إصابات ممكن ان تكون خطيرة في بعض الأحيان، الأمر الذي أكدت هيئة الطرق والمواصلات انه يعد خرقا للنظم والقوانين المنظمة لسلوكيات وقواعد السلامة المتبعة عند استخدام وسائل المواصلات العامة.

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وأكدت الهيئة في ردها أنه حسب اللوائح والقوانين المعتمدة والتابعة لمؤسسة المواصلات العامة، فإنه غير مسموح لمستخدمي المترو حمل أية أغراض أو أمتعة كبيرة داخل المترو، أو أي ما قد يسبب ازعاج أو عرقلة حركة سير الركاب في المحطات وداخل القطار.

وأفادت انه يتم التدقيق المستمر بهذا الخصوص من قبل المفتشين المتواجدين في جميع مرافق المترو والترام، كما يتم اصدار مخالفة في حال رصد أي حالة خرق للوائح وفقا لما منصوص عليه بجدول المخالفات المعتمدة. وأشارت الهيئة الى انه لا يسمح بحمل أو استخدام مواد أو معدات يمكن أن تؤدي إلى إزعاج الركاب الآخرين أو تشكل خطراً على سلامتهم، كما لا يسمح باصطحاب الأمتعة الكبيرة، والمواد الخطرة والحيوانات داخل القطار أو الحافلة، وكذلك لا يسمح بوضع الامتعة في الممرات بل يجب وضعها في الأماكن المخصصة.

وأوضحت الهيئة انه وحرصاً من هيئة الطرق والمواصلات على اسعاد المتعاملين وتلبية احتياجاتهم، ونظراً لطلب الجمهور فانه يتم السماح لمستخدمي المترو بحمل السكوتر والدراجات هوائية القابلة للطي بداخل المترو خارج أوقات الذروة، بحيث يتم وضعها في الأماكن المخصصة للأمتعة.