كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطعم The Locale في دبي ملتزم باستخدام المنتجات المحلية المستدامة

افتتح مطعم The Locale الجديد في فندق Andaz في قلب جزيرة جميرا بدبي، ويلتزم المطعم بتقديم أطباق مصنوعة من منتجات محلية عضوية.

الهدف الرئيسي للمطعم هو دعم المزارعين والموردين المحليين، وبالتالي تقديم رعاة الأفضل في المكونات من مصادر محلية والضيافة التي تركز على الرفاه للمجتمع.

قائمة Locale عالمية بالتأكيد مع تأثيرات إقليمية، مما يعكس دمج الثقافات والمجتمعات التي تشكل هوية الإمارات.

ويتطرق الشيف لوران بومي، الشيف التنفيذي لـ The Locale، و Andaz Dubai The Palm إلى فلسفة المطعم: “The Locale هو مطعم انتقائي يركز على استخدام المنتجات المحلية وعرض ما تقدمه دبي. إنه مكان يديره أشخاص متحمسون لما يقومون به ويؤمنون حقًا بالقيام بما هو مناسب للمجتمع وليس مجرد القيام به لأنه من المعتاد القيام بذلك.”

ويواصل قائلاً: “إن الطعام المحلي لديه أسلوب بسيط، حيث يتم التركيز بشكل أكبر على المنتج بدلاً من الكثير من الإضافات الفاخرة.”

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والموردون الأصليون الذين يتعاون معهم المطعم لنقل كميات كبيرة من الأسماك والمأكولات البحرية هم من مزرعة الأسماك العضوية المحلية ومزرعة دبا باي للمحار وشركة المأكولات البحرية.

والمشاركون الآخرون البارزون هم Greenheart Organic Farm في عجمان، التي توفر الخضروات العضوية ومزرعة المائدة في جبل نيبو في الأردن.

المطعم مفتوح يوميًا لوجبات الإفطار والغداء والعشاء، ووفقًا لأخلاقياته المتمثلة في كونه محليًا بطبيعته، تستمد قائمته أيضًا من مؤسسات الطهي في المدينة.

ويقع El Boutique أيضًا في The Locale، وهو عبارة عن مساحة ساحرة للبيع بالتجزئة توفر للزوار والمصممين والحرفيين المحليين والإقليميين القادمين والمعروفين مساحة لعرض إبداعاتهم، مثل الملابس والإكسسوارات والأثاث والفن المعاصر والديكور المنزلي، بحسب غلف توداي.