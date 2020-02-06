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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطعم في دبي يقدم حزمة الفالنتاين بـ 250 ألف درهم
يقدم مطعم غاوتشو دبي تجربة فاخرة “دايموند داينينج” للأزواج بتكلفة تصل إلى 250 ألف درهم.
تبدأ الأمسية الخيالية مع وصول الزوجين في سيارة بنتلي يقودها سائق، قبل أن يحظيا بوجبة من سبع مراحل في غرفة الطعام الخاصة الحصرية في Gaucho.
وستحيط بالمائدة التي تزينها الشموع 300 وردة حمراء من Maison de Fleurs. وبمجرد الاسترخاء في مساحة تناول الطعام الأنيقة الخاصة، سيتم تزويد الضيوف بساعات رولكس ديتجست وسكاكين غاوتشو المحفور عليها اسم العلامة التجارية وبالطبع خاتم خطوبة 1.5 قيراط من Pave Diamond.
وستقدم Gaucho أيضًا قائمة طعام خاصة مكونة من أربع أطباق بسعر 500 درهم. وتتوفر خيارات الترفيه الحي في وقت متأخر من الليل في الطابق العلوي، بحسب موقع hotelnewsme.
لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المطعم https://www.gauchodubai.com/
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