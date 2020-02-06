كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| فيلا في دبي بسعر 20 مليون درهم

نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً حول منزل فاخر في جزيرة خليج جميرا بدبي يصل سعرها إلى 20 مليون درهم.

الفيلا تقع في واحد من ستة مشاريع فندقية وسكنية من بولغاري في العالم، وهي واحدة من 15 فيلا فقط في هذا المجتمع بالذات.

وأعطيت النوافذ الكبيرة التي تمتد من الأرض إلى السقف صبغة من اللون الأزرق كما لو كانت تعكس المياه الزرقاء الموجودة قبالة ساحل دبي.

وتوفر الواجهة الحجرية من الخارج الطريق لأرضيات خشبية في الداخل ومنطقة معيشة ذات مخطط مفتوح في الطابق السفلي.

وفي حين أن الأثاث الأزرق والجدران البيضاء تحافظ على الشعور بالبرودة في أشهر الصيف، تضيف الألوان الرمادية والبنيّة الدفء لفصل الشتاء.

وفي الخارج، تضم الفيلا مسبحًا خاصًا به وسطحًا من الحشائش والعشب بين المناظر الطبيعية المورقة على قطعة أرض مساحتها 102525 قدمًا مربعة.

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