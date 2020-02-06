شرطة رأس الخيمة: دور الأسرة أساسي في القضاء على المخدرات

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد العقيد إبراهيم جاسم الطنيجي، مدير إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أن دور الأسرة أساسي ومحوري في تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية المتعلقة بالقضاء على آفة المخدرات والحد منها بين جميع فئات المجتمع، خاصة الشباب.

وأوضح خلال محاضرة «مرض العصر، المخدرات أنواعها وأضرارها» عقدتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية أمس، بأن تأثير آفة المخدرات لا يقتصر على الأشخاص المتعاطين لها فقط بل يطال الأسرة والمجتمع والدولة بصفة عامة، وتبذل الدولة جهوداً كبيرة للسيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة، مشيراً إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه إدارة المخدرات خاصة أفرع التوعية والرعاية اللاحقة، لضمان دمج المتعاطين في المجتمع خاصة بعد انتهاء عملية تأهيلهم.

وكشف الطنيجي عن أن أكثر أنواع المخدرات التي تم كشفها في 2019 مخدر الكريستال بنسبة 60% من حجم المضبوطات من المواد المخدرة برأس الخيمة، مشيراً إلى أن الإدارة حققت المؤشرات المطلوبة من قبل وزارة الداخلية.

وأضاف: بعض الأسر تشعر بالحرج الاجتماعي عند الإبلاغ عن وجود شخص مدمن في الأسرة ويكون هذا السلوك على حساب الشخص والأسرة، حيث لا يتم الإبلاغ عن بعض الحالات إلا بعد أن يصبح الشخص مدمناً بشكل كبير ويصعب علاجه، لافتاً إلى أن 22 حالة سلمت نفسها للإدارة رغبة منها في العلاج والتخلص من آثار الإدمان وتم معاملة هذه الحالات وفق القانون رقم 43 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، لافتاً إلى أنه تمت متابعة هذه الحالات وتبين أن 10 حالات عادت لتناول المخدرات من جديد، ومن هنا فإن دور الأسرة يحظى بأهمية كبيرة في متابعة هؤلاء الشباب خاصة بعد العلاج من هذه الآفة الخطيرة.

وتابع: مشكلة تعاطي المخدرات لا تقتصر على المدمن فقط، بل تمتد آثارها السلبية على المجتمع بصفة عامة، موضحاً أن هذه الآثار تطال الأسرة والزوجة والأولاد وتساهم في زعزعة الاستقرار الأسري بصفة عامة، كما أنها تؤثر على جوانب الإنفاق والتخلي عن المسؤوليات التي غالباً ما تلقى على عاتق الزوجة، كما تؤثر على الأبناء اجتماعياً ونفسياً، وغرس مشاعر الخجل الاجتماعي فيهم.

من ناحيته، أكد خلف عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أهمية هذه المحاضرات في توعية جميع أفراد المجتمع بخطورة آفة المخدرات وانعكاساتها السلبية المجتمع، لافتاً إلى أن الجمعية تحرص على تنظيم هذه الفعاليات التي تحقق الاستفادة أكبر عدد من أفراد المجتمع.