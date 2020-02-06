البواردي ووزير الدفاع الهندي يبحثان التعاون

أوترابرديش -الهند (وام) التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، معالي راجناث سينغ وزير الدفاع الهندي، واستعرض الجانبان خلال اللقاء - الذي جرى صباح أمس في لكناو بولاية أوترابرديش الهندية - علاقات الصداقة المتميزة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، وبحثا السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين الصديقين بما يحقق المصالح المشتركة، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة والمسؤولين في وزارة الدفاع الهندية.

على صعيد متصل، زار معالي وزير دولة لشؤون الدفاع « معرض الدفاع الهندي الحادي عشر DEFEXPO 2020 » في لكناو والذي افتتحه معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند ويستمر حتى 9 فبراير الحالي.

وقام معالي محمد بن أحمد البواردي بجولة في المعرض شملت عددا من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية اطلع خلالها على أحدث الأسلحة البرية والبحرية والدفاع الجوي.

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