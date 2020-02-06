السفير السنغالي: أيادي الإمارات البيضاء ممتدة إلى أفريقيا والعالم

أبوظبي (وام)

أكد إبراهيم صوري سيلا سفير جمهورية السنغال لدى الدولة، أن العلاقات السنغالية الإماراتية وطيدة وقائمة على التعاون والصداقة والشراكة وتعتبر لبنة أساسية وركيزة صلبة ومتينة لتنمية كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتجارية والاقتصادية بين البلدين.

وقال سيلا في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الاستثمارات الإماراتية بدأت في السنغال منذ سنوات، حيث بدأت موانئ دبي العالمية بإنشاء مشروع ميناء جديد في السنغال بقيمة 300 مليون دولار، معرباً عن ثقته في مساهمة موانئ دبي العالمية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى أن الارتباط الجغرافي لدولة الإمارات مع أفريقيا والعلاقات التجارية التاريخية للقارة الأفريقية مع الإمارات ساهم في توطيد العلاقات الإماراتية مع دول القارة السمراء، معتبراً أن العلاقات الأفريقية الإماراتية تعتبر لبنة أساسية وركيزة صلبة ومتينة لتنمية كافة النواحي السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين البلدين، ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين بدأت منذ منتصف السبعينيات وهي في تقدم مستمر.

وأكد سيلا، أن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة كانوا وما زالوا حريصين على مساعدة وعون الدول والشعوب المحتاجة، حيث امتدت أياديهم البيضاء إلى كل الدول الأفريقية ودول العالم الأخرى في أوقات الأزمات والمحن مواصلين سياسة وخطى المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وهو نهج دولة الإمارات المعهود.

وأكد السفير السنغالي لدى الدولة أن بلاده فتحت أبواب الاستثمار أمام الاستثمارات الإماراتية لتعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، مرحباً بالاستثمارات الواردة من دول المنطقة وبالشركات والبنوك والمستثمرين من دولة الإمارات لبحث فرص الاستثمار المتاحة في السنغال.

ونوه بأن الحكومة السنغالية أعربت في العديد من المناسبات عن إعجابها بالنهضة الاقتصادية والحضارية التي حققتها الإمارات، كما أبدت السنغال خلال السنوات القليلة الماضية اهتماماً ملحوظاً يهدف إلى خلق المزيد من فرص التعاون والاستثمار المشترك مع الإمارات التي تتمتع باقتصاد حر وانسيابية في الإجراءات والانفتاح على الأسواق العالمية، فضلاً عن أهمية الإمارات كمركز إقليمي مهم لحركة التجارة والاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط ومركز جذب لرؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، بفضل ما تتميز به من أمن واستقرار في كافة المجالات.

واستعرض السفير السنغالي الاهتمام الإماراتي بتطوير العلاقة مع أفريقيا، مشيراً إلى أن موانئ دبي العالمية نجحت في إدارة موانئ أفريقية مهمة لتحفز دولاً أفريقية أخرى للتطلع إلى استقبال موانئ دبي العالمية على أراضيها لما ستحدثه من نقلة نوعية في عالم النقل البحري في تلك الدول، فضلاً عن الدور الإنساني الكبير الذي تلعبه الإمارات تجاه دول القارة الأفريقية التي تعاني الجفاف وقلة الموارد، فالإمارات تعد من الدول التي لها بصمتها الواضحة في أكبر المشاريع الإنسانية والخيرية في العديد من دول القارة السمراء وكل دول العالم.