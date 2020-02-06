92 مشاركاً في 4 مسابقات ذكية بشهر الابتكار في العين

عمر الحلاوي (العين)

شهدت فعاليات شهر الابتكار الذي تنظمه بلدية العين، انطلاق مسابقات: هاكثون المدينة الذكية، معرض الابتكار، تخيل مدينة العين، مدن المستقبل، أمس، بمشاركة 90 مشروعاً مبتكراً، و320 عارضاً من 46 جهة، بالإضافة إلى 92 مشاركاً في المسابقات، علماً بأن عدد زوار المهرجان الذي انطلق أمس الأول حوالي 4 آلاف زائر، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بلدية مدينة العين، بمشاركة سلامة الظاهري مديرة مشروع المدن الذكية، ومبارك سيف الشامسي مدير إدارة الأداء ومكتب التميز المؤسسي، وفاطمة الهرمودي رئيسة فريق الإبداع والابتكار في بلدية منطقة العين.

ويلتقي في مسابقة هاكثون المدينة الذكية رواد أعمال ومختصون وخبراء في مجال التكنولوجيا وطلاب الجامعات؛ لوضع تصورات وحلول علمية مستدامة لمدن المستقبل، وتسهم بلدية العين في عام الاستعداد للخمسين بمبادرة هاكثون المدن الذكية من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات مبتكرة ونوعية على مستوى الدولة، وبلغ عدد المسجلين في المسابقة حوالي 27 مشاركاً ضمن 8 فرق، تتنافس على إيجاد حلول تتعلق بتحسين جودة الحياة لسكان المدينة، وتقديم أدوات مبتكرة لإدارة المدينة بطرق ذكية، وتقديم خدمات استباقية، وتتكون الفرق من مهندسين في مجال الشبكات والهندسة الميكانيكية والكهربائية، وفرق مختصة بالتطبيقات وهندسة البرمجيات، وتعمل الفرق على تحديات رئيسية تصب في الهدف رقم 11 للأمم المتحدة المتعلق بالتنمية المستدامة والخاص بالمدن والمجتمعات المستدامة.

وتنقسم مسابقة معرض المبتكرين إلى 5 أقسام للمشاريع المبتكرة، وهي الجهات الحكومية، والجهات الخاصة، والشركات ومؤسسات التعليم العالي، والجامعات والكليات، والمدارس الحكومية والخاصة.

ويتكون معرض الابتكار من منصة متخصصة تستعرض نخبة التطبيقات المبتكرة، وملتقى تشاركي لمناقشة أفضل الممارسات العلمية والعملية لمختلف الأعمار والجنسيات،

وتتكون المسابقة الثالثة من، مسابقة تخيل مدينة العين، من ركن مجهز بالأجهزة والأدوات وبرامج متخصصة، حيث تعقد مسابقة لطلبة المدارس من الصف الرابع وحتى الصف الثامن لرسم رؤيتهم لمستقبل مدينة العين.

وتسمى المسابقة الذكية الرابعة «مسابقة مدن المستقبل»، وتعرض في موقع إلكتروني للقطاع الخاص وطلاب المعاهد التطبيقية والجامعات، لابتكار حلول ذكية لتلك التحديات، وهي الطرق والبنية التحتية، والحدائق والمساحات الخضراء، والصحة العامة.